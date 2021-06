Švédsko: Ako prvý sa pokúsi zostaviť vládu opozičný líder Kristersson

Štokholm 29. júna (TASR) - Po minulotýždňovom vyslovení nedôvery a následnom páde menšinového kabinetu premiéra Stefana Löfvena dostal ako prvý možnosť zostaviť novú vládu šéf opozičnej konzervatívnej Umiernenej strany Ulf Kristersson. V utorok to oznámil predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén, píše agentúra Reuters.



Norlén ako predseda parlamentu vedie rokovania o zostavení novej vlády a navrhuje nového kandidáta na premiéra. Kristerssonovi, ktorý je lídrom najväčšej opozičnej strany, dal tri dni na to, aby zistil, či šéf konzervatívcov dokáže získať v parlamente dostatočnú podporu na zostavenie novej vlády, ktorej by poslanci zároveň vyslovili v pléne dôveru.



Kristersson bude musieť hlásiť prípadný pokrok v rokovaniach najneskôr v piatok. Ak bude Kristersson schopný zostaviť novú vládu, Norlén bude v parlamente iniciovať budúci týždeň hlasovanie o vyslovení dôvery.



Löfven (63) v pondelok odstúpil zo svojej funkcie po tom, ako jeho vláde vyslovilo nedôveru 181 poslancov v 349-člennom parlamente. Je vôbec prvým švédskym premiérom, ktorý rezignoval po vyslovení nedôvery v parlamente.



Kristerssona podporujú okrem Kresťanských demokratov aj krajne pravicoví Švédski demokrati (SD) i Liberáli (L). Tieto strany však môžu v 349-člennom parlamente zhromaždiť maximálne 174 hlasov. "To znamená, že v nasledujúcich dňoch sa plne sústredím na dôležité rozhovory, ktoré teraz budeme viesť s ostatnými stranami vo Švédsku, ktoré tiež požadujú zmenu moci, stranami, ktoré uprednostňujú politické otázky pred politickou hrou," napísal Kristersson na Instagrame.



Kristersson bude musieť získať podporu od Löfvenovej strany Sociálnych demokratov (SD), alebo od jej menšieho koaličného partnera - Strany Zelených (MP), od Strany stredu (C) alebo Ľavicovej strany (V). Ináč sa mu vládu zostaviť nepodarí, píše Reuters.