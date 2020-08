Aktivistka Greta Thunbergová sa po ročnej prestávke vrátila do školy

Štokholm 25. augusta (TASR) – Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa po ročnej prestávke vracia do školy, ako sama oznámila v pondelok na Twitteri.



„Moje ročné prerušenie školskej dochádzky sa končí a mám skvelý pocit, že som konečne znova v škole!" napísala v tweete 17-ročná aktivistka, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Thunbergová začala svoj prvý rok na strednej škole o niekoľko dní neskôr ako jej spolužiaci vo švédskej metropole Štokholm, ktorí sa do tried vrátili po letných prázdninách minulý týždeň. Thunbergová bola v tom čase v Nemecku, kde sa stretla s kancelárkou Angelou Merkelovou a takisto viedla štrajk v Berlíne za ochranu klímy.



Tínedžerka strávila uplynulý rok mimo školy a tento čas venovala boju proti zmene klímy. Začala ho v auguste 2019 plavbou na plachetnici do New Yorku, kde sa zúčastnila na klimatickom summite OSN. Tam v celosvetovo sledovanom príhovore zopakovala svoj slovný zvrat „Ako sa opovažujete?!" a skritizovala v ňom svetových lídrov za nedostatočné kroky na ochranu klímy.



Švédka sa počas uplynulého roka stretávala s aktivistami po celej Európe a Južnej aj Severnej Amerike a nominovali ju na Nobelovu cenu za mier.



Predtým spustila celosvetové hnutie, ktorého cieľom je pritiahnuť pozornosť na klimatické zmeny – začala tým, že vždy v piatok vynechala vyučovanie. Svoj prvý takýto školský štrajk podnikla v auguste 2018.