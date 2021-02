Švédsko bude vyžadovať od cestujúcich negatívny test na COVID-19

Štokholm 3. februára (TASR) - Všetci cudzinci prichádzajúci do Švédska sa budú musieť od soboty pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom testu na nový koronavírus, ktorý nebude starší ako 48 hodín. V stredu to oznámil švédsky premiér Stefan Löfven.



Minister vnútra Mikael Damberg dodal, že toto opatrenie, ktoré sa týka ľudí starších ako 18 rokov, bude platiť do 31. marca.



Výnimky budú mať ľudia cestujúci z bezodkladných rodinných dôvodov, zamestnanci v sektore dopravy alebo cezhraniční pracovníci. Ľuďom v poslednej kategórii odporučili, aby sa testovali každý týždeň, píše agentúra DPA.



Vláda tak urobila v obave zo šírenia nových, nákazlivejších variantov koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré zistili v niektorých krajinách vrátane Británie.



Občanom Švédska úrady odporučili, aby absolvovali test pred príchodom alebo v ten istý deň po príchode a následne podstúpili sedemdňovovú domácu karanténu. V tomto období by mali absolvovať druhý test.



Švédsko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 580.000 prípadov nákazy a 11.939 úmrtí.