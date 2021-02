Švédsko chce do leta zaviesť digitálny očkovací preukaz

Štokholm 4. februára (TASR) - Švédsko chce v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu do leta zaviesť digitálny očkovací preukaz. Oznámila to vo štvrtok tamojšia vláda, informovala agentúra DPA.



"Vo svete sa spustili procesy týkajúce sa technických riešení a štandardov na preukázanie očkovania. Je potrebné, aby sa do nich zapojilo aj Švédsko," povedala na tlačovej konferencii ministerka zdravotníctva Lena Hallengrenová. Cieľom je, aby príslušná digitálna infraštruktúra vznikla do 1. júna.



Digitálny certifikát umožní Švédom rýchlo a jednoducho preukázať, že boli očkovaní proti ochoreniu COVID-19, uviedol minister pre rozvoj digitálnej infraštruktúry Anders Ygeman. Upozornil, že takéto preukazy môžu v budúcnosti vyžadovať niektoré krajiny pri prekračovaní hraníc či ako podmienku účasti na kultúrnych alebo športových podujatiach.



Na vývoji digitálnych pasov sa budú spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) podieľať aj švédske zdravotnícke úrady. Švédsko bude podporovať aj koordinovaný prístup pri presadzovaní takýchto potvrdení aj na európskej úrovni.



Podobné plány na zavedenie očkovacieho preukazu, ktorý by spočiatku uľahčil najmä služobné cesty, ohlásilo v stredu i Dánsko. Dánska vláda takýto preukaz označila za "dodatočný pas", ktorý by mali ľudia uložený vo svojom mobilnom telefóne.