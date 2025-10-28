Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švédsko chce do nápravných centier posielať deti od 13 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Švédska vláda už skôr nariadila väzenskej agentúre Kriminalvrden, aby v existujúcich nápravných centrách vytvorila oddelenia pre 15- až 17-ročných páchateľov vážnych trestných činov.

Autor TASR
Štokholm 28. októbra (TASR) - Švédsko v pondelok oznámilo plány na umiestňovanie páchateľov závažných trestných činov od 13 rokov do nápravných centier pre mladistvých. Súvisí to s rastúcou kriminalitou detí spájanou so zločineckými gangami. Špeciálne centrá by mali byť otvorené budúci rok v lete, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Švédska vláda už skôr nariadila väzenskej agentúre Kriminalvrden, aby v existujúcich nápravných centrách vytvorila oddelenia pre 15- až 17-ročných páchateľov vážnych trestných činov. Na základe novej úpravy sa to bude týkať aj 13- a 14-ročných, potvrdilo švédske ministerstvo spravodlivosti.

Podľa švédskych zákonov platí trestná zodpovednosť od dovŕšenia 15 rokov, ale vláda premiéra Ulfa Kristerssona to chce zmeniť v prípade obzvlášť závažných zločinov, uvádza DPA.

Zníženie veku trestnej zodpovednosť v prípade najhorších zločinov je podľa švédskeho ministra spravodlivosti Gunnara Strömmera dôležité nielen pre ochranu spoločnosti, ale aj pre to, aby sa deti nevydali na cestu kriminality.

„Keď 13- a 14-roční pobehujú s automatickými zbraňami, spoločnosť musí reagovať s plnou silou,“ vyhlásil predseda ústavnoprávneho parlamentného výboru Henrik Vinge.

Štokholm dlhodobo čelí rastúcej kriminalite gangov, ktoré často verbujú mladistvých na vykonávanie závažných zločinov vrátane vrážd, vysvetľuje DPA.
