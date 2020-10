Švédsko chce od roku 2022 posielať do vesmíru družice zo svojho územia

Švédsko 14. októbra (TASR) - Švédska vláda v stredu schválila plány pokračovať v modernizácii vesmírneho strediska Esrange na severe krajiny s cieľom posielať od roku 2022 do vesmíru malé družice. Informovala o tom agentúra DPA.



Švédska ministerka pre vedu a výskum Matilda Ernkransová oznámila toto rozhodnutie počas otvorenia nového testovacieho zariadenia v stredisku Esrange.



"Znamená to, že Švédsko sa stane jednou z mála krajín, ktoré sú schopné vysielať do vesmíru malé družice," uviedla Ernkransová.



Vesmírne stredisko Esrange leží v okolí mesta Kiruna na severe Švédska.



Európske družice štartujú z francúzskeho zámorského departementu Francúzska Guyana, kde sa nachádza hlavný kozmodróm Európskej vesmírnej agentúry (ESA).