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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Švédsko chce opäť otvoriť debatu o využití zmrazených ruských aktív

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Muž kráča popri zničených kníhkupectvách deň po ruskom raketovom útoku na mestský knižný trh v Kyjeve, v pondelok 17. augusta 2026. Foto: TASR/AP

V centre diskusie je približne 200 miliárd eur zmrazených ruských štátnych aktív v Európe, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári Euroclear.

Autor TASR
Štokholm/Kyjev 25. augusta (TASR) - Švédsko chce opäť otvoriť diskusiu o využití zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny. V pondelok to pre portál Euractiv.com uviedla švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová, ktorá zároveň poukázala na pokles bilaterálnej podpory pre Kyjev.

Som dosť frustrovaná z toho, že bilaterálna podpora (Ukrajiny) viac-menej klesá a krajiny sa prikláňajú k úveru EÚ,“ uviedla Malmerová Stenergardová v Kyjeve popri zasadnutí koalície ochotných.

Podľa slov ministerky nie je podpora zo strany EÚ dostatočná a ak bude bilaterálna pomoc naďalej klesať, zmrazené ruské aktíva by sa mali využiť na financovanie Ukrajiny a zníženie záťaže daňových poplatníkov v Únii.

V centre diskusie je približne 200 miliárd eur zmrazených ruských štátnych aktív v Európe, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári Euroclear. Ich využitie na podporu Ukrajiny vyvoláva právne otázky.

Belgicko opakovane upozorňuje, že nemôže samo znášať finančné a právne riziká v prípade, že by Moskva takýto krok úspešne napadla. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot počas minulotýždňovej návštevy Kyjeva uviedol, že jeho krajina potrebuje preto záruky.

Členské štáty EÚ sa v decembri po dlhých rokovaniach namiesto využitia zmarených ruských aktív dohodli na poskytnutí pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur. Tá je krytá rozpočtom EÚ.

Mám rešpekt voči Belgicku a jeho obavám. Musíme preto s nimi spolupracovať, aby sme zaistili, že sa budú pri takomto riešení cítiť bezpečne,“ uviedla švédska ministerka. Dodala, že Európska komisia by mala preskúmať všetky právne uskutočniteľné možnosti.
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