Švédsko chce zrušiť zákon, ktorý žiada od podnikov povolenie na tanec

Štokholm 12. januára (TASR) - Švédska vláda predstavila vo štvrtok návrh na zrušenie zákona, podľa ktorého potrebujú majitelia nočných klubov či barov špeciálne povolenie na to, aby sa v ich prevádzkach mohlo tancovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zákon bol zavedený v roku 1956 v rámci vtedajšej snahy politikov o potlačenie vlny tanečných večierkov, na ktorých mladí ľudia bez sprievodu pili alkohol, počúvali hudbu a tancovali.



"Toto je dlho očakávaná reforma slobody... Nie je opodstatnené, aby štát reguloval, či smú ľudia tancovať," povedal švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer. Zrušením takýchto povolení by sa podľa jeho slov zároveň znížila úroveň byrokracie, ktorej sú vystavené podniky.



Poslanci švédskeho parlamentu ešte v roku 2016 vyjadrili súhlas so zrušením zákona, čo vládu prinútilo túto legislatívu preskúmať. V rámci posudzovania, ktoré sa zavŕšilo v roku 2018, sa zistilo, že povolenie umožňujúce tancovať riešilo aj otázky bezpečnosti v podnikoch. Vláda preto navrhla prepracovanie legislatívy. Celú záležitosť následne odsunula pandémia ochorenia COVID-19.



V súlade so štvrtkovým návrhom vlády, ktorý musí odobriť parlament, podniky už nebudú potrebovať žiadne povolenia na umožnenie tancovania pre zákazníkov. Jedinou výnimkou budú tanečné podujatia na verejnom priestranstve. O ich konaní budú musieť organizátori upovedomiť políciu, aby mohla vyhodnotiť bezpečnostné riziká.



Vládny návrh novej legislatívy má podľa AFP v parlamente širokú podporu.