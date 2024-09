Švédsko dá v roku 2025 na svoju obranu približne 13,5 miliardy dolárov

Štokholm 17. septembra (TASR) - Švédsko ako najnovší člen NATO plánuje zvýšiť svoje výdavky na obranu o 1,3 miliardy dolárov v štátnom rozpočte na rok 2025. Podľa utorkového vyhlásenia ministra obrany Pala Jonsona celková suma dosiahne približne 13,5 miliardy dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vojenské výdavky sa z tohtoročných 2,2 percenta HDP v roku 2025 zvýšia na 2,4 percenta. V roku 2028 by mali dosiahnuť 2,6 percenta, povedal Jonson na tlačovej konferencii.



Invázia Moskvy na Ukrajinu z februára 2022 spôsobila historický obrat v zahraničnej politike Švédska. Dovtedy vojensky neutrálna krajina sa rozhodla pre vstup do NATO a prisľúbila aj zvyšovanie rozpočtu na obranu.



Stredopravá menšinová vládna koalícia sa v parlamente spolieha na podporu krajne pravicových Švédskych demokratov (SD). Vláda návrh rozpočtu na rok 2025 do parlamentu predloží 19. septembra.