Švédsko daruje Ukrajine delostreleckú muníciu za desiatky miliónov eur

Štokholm 31. augusta (TASR) - Švédsko daruje Ukrajine delostreleckú muníciu v hodnote 500 miliónov švédskych korún (46,8 milióna eur), oznámila v stredu švédska vláda. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



Švédsko rozhodnutie oznámilo po tom, čo ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba počas nedávnej návštevy Štokholmu požiadal o delostrelecké systémy Archer, systém protivzdušnej obrany RBS-70 a viac delostreleckých granátov.



"Hoci to znie zvláštne, to najlepšie, čo sa dá v nadchádzajúcich týždňoch spraviť pre záchranu ľudských životov vrátane životov ukrajinských civilistov a pre záchranu ukrajinských obcí a miest pred zničením, je dať Ukrajine viac zbraní. Bude tak pomôcť odraziť ruskú agresiu a armádu," uviedol Kuleba v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou a ministerkou zahraničných vecí Annou Lindeovou.



Kuleba tiež poďakoval Švédsku za nový balík pomoci Ukrajine, píše Guardian.