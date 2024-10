Švédsko: EÚ by mala zaradiť iránske Revolučné gardy medzi teroristov

Štokholm 14. októbra (TASR) – Švédsko chce, aby Európska únia oficiálne označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu, uviedol v nedeľu švédsky premiér Ulf Kristersson. Požiadavka prichádza po viacerých útokoch na izraelské ciele v severskej krajine, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Švédska spravodajská služba SÄPO obvinila Irán z toho, že si najíma členov švédskych kriminálnych skupín na páchanie násilných činov voči izraelským a iným cieľom vo Švédsku. Teherán to popiera.



Izraelské veľvyslanectvo v Štokholme bolo za posledný rok cieľom troch útokov a dva útoky boli v uplynulých šiestich mesiacoch zamerané proti izraelskej vojenskej technologickej firme.



"Chceme, aby sa Švédsko spolu s ďalšími krajinami EÚ vážne zaoberalo nesmierne problematickým spojením medzi Revolučnými gardami a ich deštruktívnou úlohou v regióne (Blízkeho východu), no tiež ich eskalačnými krokmi v rôznych európskych krajinách vrátane Švédska," povedal Kristersson pre noviny Expressen.



Premiér dodal, že "jediným rozumným dôsledkom" je spoločne zaradiť iránske Revolučné gardy, osobitnú zložku iránskych ozbrojený síl, medzi teroristické skupiny, čo by umožnilo zaviesť prísnejšie opatrenia než pri existujúcich sankciách.



V máji švédske noviny Dagens Nyheter s odvolaním sa na dokumenty izraelskej tajnej služby Mosad uviedli, že Irán si najal šéfov švédskych súperiacich kriminálnych skupín Foxtrot a Rumba. Verejnoprávna televízia SVT začiatkom októbra priniesla správu, podľa ktorej dva nedávne útoky na izraelské ambasády v Štokholme a dánskej Kodani vykonal gang Foxtrot na pokyn Iránu.