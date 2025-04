Švédsko, Fínsko, Nórsko a Litva plánujú spoločný nákup vozidiel CV90

Štokholm 22. apríla (TASR) - Švédsko, Fínsko, Nórsko a Litva plánujú posilniť svoje obranné kapacity v oblasti Baltského mora spoločným nákupom niekoľkých stoviek bojových vozidiel CV90. V utorok to uviedol to švédsky premiér Ulf Kristersson, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Momentálne cielime na potenciálny koordinovaný spoločný nákup bojových vozidiel CV90 Švédskom, Litvou, Fínskom a Nórskom,“ uviedol Kristersson na tlačovej konferencii po stretnutí s litovským premiérom Gintautasom Paluckasom. „S možným koordinovaným obstarávaním posilníme naše spoločné obranné kapacity v regióne Baltského mora,“ pokračoval švédsky premiér.



Bojové vozidlo pechoty CV90 vyrába švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds v meste Ornskoldsvik. Kristersson neuviedol presný počet ani cenu potenciálneho nákupu. „Rokujeme najmenej o niekoľkých stovkách vozidiel a tie sú pomerne drahé. Na druhú stranu, navyšujeme naše vojenské rozpočty,“ dodal.



Švédsko na konci marca oznámilo navýšenie výdavkov na obranu v prepočte o približne 28 miliárd eur. Do roku 2030 chce zvýšiť svoj obranný rozpočet zo súčasného 2,4 percenta HDP na 3,5 percenta.



Švédsko sa spoločne s Fínskom po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a vstúpili do Severoatlantickej aliancii. Americký prezident Donald Trump nedávno od všetkých členov NATO začal vyžadovať, aby dávali najmenej päť percent ich HDP na obranu.