Švédsko:Postoj Fínov k vstupu do NATO zohľadníme pri našom rozhodovaní

Štokholm 12. mája (TASR) - Švédsko bude brať do úvahy štvrtkové rozhodnutie najvyšších predstaviteľov susedného Fínska o podpore vstupu do NATO aj pri svojom vlastnom rozhodovaní sa o prípadnom podaní žiadosti o členstvo v Aliancii. Vyhlásila to švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová v príspevku na sociálnej sieti Twitter, informuje TASR.



"Je to dôležitý odkaz prezidenta Fínska Sauliho Niinistöa a prezidentky Sanny Marinovej. Fínsko je najbližším brannobezpečnostným partnerom Švédska, a tak musíme brať fínske hodnotenie situácie do úvahy. Švédsko sa rozhodne po predložení správy z konzultácií týkajúcich sa bezpečnostnej politiky," napísala Lindeová.



Fínsky minister obrany Antti Kaikkonen taktiež na Twitteri napísal, že členstvo v NATO urobí Fínsko menej zraniteľným voči prípadnému vojenskému útoku.



Agentúra AFP cituje z jeho blogu, v ktorom píše o tomto rozhodnutí prezidenta a premiérky ako o "obrannom riešení, ktoré nikoho neohrozuje". Podľa vlastných slov dúfa, že Švédsko príde k rovnakému záveru a o členstvo v Aliancii požiada spoločne s Fínskom.



Niinistö počas stredajšej návštevy britského premiéra Borisa Johnsona vyhlásil, že Fínsko sa k NATO približuje v dôsledku rozhodnutia ruského prezidenta Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu. Fínsko má s Ruskom viac než 1300 kilometrov dlhé štátne hranice.