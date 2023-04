Švédsko gratulovalo Fínsku k vstupu do NATO

Štokholm 4. apríla (TASR) — Švédsko zablahoželalo v utorok Fínsku k jeho vstupu do NATO, ku ktorému došlo v čase, keď Štokholm stále len čaká na ratifikáciu prijatia do tejto obrannej aliancie. TASR o tom informuje na základe správy stanice CNN.



"Gratulujeme Fínsku a ďakujeme za ratifikáciu švédskeho členstva!" uviedlo švédske ministerstvo zahraničných vecí na Twitteri.



Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Podmienkou členstva v Aliancii je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín.



So vstupom Fínska do NATO súhlasilo minulý týždeň Turecko ako posledná členská krajina Aliancie. Fínsko sa tak v utorok oficiálne stalo 31. členom Severoatlantickej aliancie. Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto sa následne zúčastnil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Aliancie, kde svoju krajinu zastupoval prvýkrát ako jej plnohodnotný člen tohto zoskupenia.



Fínsko ako nového člena na zasadnutí privítal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, na čo sa mu Haavisto poďakoval. "Pán Haavisto, zúčastnili ste sa na mnohých stretnutiach, no toto je prvýkrát, čo sedíte medzi Francúzskom a Estónskom. Je to naozaj veľká česť mať vás teraz ako plnohodnotného člena (Aliancie)," povedal Stoltenberg a dodal, že čoskoro bude plnohodnotným členom aj Švédsko.



Vstup Švédska je však naďalej v nedohľadne, keďže o ňom dosiaľ nerozhodli Turecko ani Maďarsko - a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.



Turecko blokuje vstup Švédska z dôvodu, že Štokholm mu stále odmieta vydať desiatky ľudí, ktorých Ankara pokladá za teroristov. Proces vstupu do Aliancie je tak na mŕtvom bode, hoci americkí a európski predstavitelia naďalej dúfajú, že Švédsko vstúpi do NATO už v najbližších mesiacoch.