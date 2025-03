Švédsko investuje 27 miliónov eur na bezpečnostné opatrenia v školách

Štokholm 20. marca (TASR) - Švédsko vyčlení 300 miliónov švédskych korún (približne 27 miliónov eur) na zlepšenie bezpečnostných opatrení v tamojších školách, vyhlásila vo štvrtok vláda. Opatrením reaguje na najväčšiu masovú streľbu v histórii krajiny, ku ktorej došlo vo februári v meste Örebro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Okrem grantov zabezpečujúcich lepšiu bezpečnosť na školách, budú financie podľa švédskeho ministra školstva Johana Pehrsona použité aj na nákup kamier alebo bezpečnostných kontrolných stanovíšť. Vláda chce parlamentu tiež predložiť návrh zákona, ktorý by nariaďoval školám mať pripravený "plán pre prípad mimoriadnych udalostí a priebežne sa (na ne) pripravovať".



"Bezpečnosť vo švédskych školách sa, žiaľ, časom zhoršila. Čoraz viac žiakov a učiteľov chodí do školy s veľkými obavami," uviedol Pehrson. Počet správ o hrozbách a násilí na školách sa podľa ministra v priebehu uplynulých desať rokov zvýšil o viac ako 150 percent.



"Miesto pre vedomosti a budúce príležitosti sa stalo nepochopiteľným miestom trestného činu," dodal Pehrson. Odkazoval tak na útok 35-ročného Rickarda Andressona, ktorý 4. februára vo vzdelávacom centre pre dospelých v meste Örebro zastrelil desať ľudí a následne spáchal samovraždu.



Polícia naďalej vyšetruje páchateľov motív a opísala ho ako nezamestnaného samotára. Policajné orgány tvrdia, že útočník nemal v minulosti žiadny záznam v registri trestov a so zbrojným preukazom mal aj povolenie na držbu štyroch zbraní.



Úrady obete verejne neidentifikovali, ale švédske médiá poskytli určité informácie, podľa ktorých nešlo o osoby švédskeho pôvodu. Medzi prisťahovalcami v krajine to vyvolalo obavy, píše AFP.