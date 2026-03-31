Švédsko investuje 35 miliónov eur do štartovacej základne pre satelity
Autor TASR
Štokholm 31. marca (TASR) - Švédsko v utorok oznámilo, že investuje 386 miliónov švédskych korún (35 miliónov eur) do posilnenia schopností krajiny vypúšťať satelity, pričom sa odvolalo na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Táto investícia posilní kapacity vesmírneho strediska Esrange neďaleko mesta Kiruna severne od polárneho kruhu.
Minister obrany Pal Jonson na tlačovej konferencii uviedol, že zhoršujúca sa bezpečnostná situácia znamená, že čoraz viac organizácií „potrebuje možnosti satelitného vybavenia“.
„Esrange preto predstavuje dôležitý strategický prínos pre Európsku úniu a NATO – najmä vzhľadom na rastúci strategický význam regiónu Baltského mora a Arktídy,“ povedal Jonson novinárom. Poznamenal, že napätie medzi NATO a Ruskom sa presunulo práve na sever.
„Švédsko má preto veľký potenciál stať sa kľúčovým aktérom v oblasti vesmíru v regióne Baltského mora a v Arktíde prostredníctvom poskytovania vesmírnych prostriedkov a služieb,“ povedal.
Švédsko vstúpilo v roku 2024 do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, po ktorej spolu s Fínskom prehodnotili svoje postavenie vojensky neutrálnych krajín.
