Švédsko investuje vyše 33 miliónov eur do krytov a civilnej ochrany

Štokholm 11. apríla (TASR) - Švédska vláda investuje 385 miliónov švédskych korún (33,43 milióna eur) do posilnenia protileteckých krytov, pohotovostných služieb aj civilnej ochrany. Oznámil to vo štvrtok tamojší minister civilnej ochrany Carl-Oskar Bohlin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Financie sa podľa ministra použijú na posilnenie spôsobilosti záchranných služieb fungovať v čase prípadného konfliktu, ako aj na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti či pri vytváraní zásob liekov. Budú určené aj na obnovu protileteckých krytov, zásob pitnej vody a dopravnej infraštruktúry.



"Bezpečnosť už dlhší čas upadá," povedal Bohlin. V januári vyvolalo rozruch jeho vyjadrenie, že aj "vo Švédsku by mohlo dôjsť k vojne". Hlavný veliteľ Švédskych ozbrojených síl Micael Bydén krátko nato povedal, že Švédi sa musia "mentálne pripraviť na vojnu".



Neutrálne Švédsko po skončení studenej vojny drasticky znížilo svoje výdavky na obranu. Situáciu zmenila ruská anexia Krymu v roku 2014, po ktorej zmenilo kurz a výdavky zvýšilo.



V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 ohlásilo ďalšie zvýšenie výdavkov na obranu. Zároveň požiadalo o vstup do NATO, ktorého členom sa stalo v marci tohto roka.



Štokholm avizoval, že dve percentá HDP na svoju obranu chce začať vynakladať "čo najskôr". Vlani uviedol, že tento cieľ, ktorý od svojich členov vyžaduje aj NATO, prekoná už v roku 2024.