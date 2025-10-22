< sekcia Zahraničie
Švédsko je pripravené dodať stíhačky Gripen Kyjevu
Premiér po boku ukrajinského prezidenta povedal, že vyhlásenie vytvára podmienky pre „veľmi veľký obchod v oblasti obranného priemyslu".
Autor TASR
Štokholm 22. októbra (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson v stredu oznámil, že Švédsko a Ukrajina podpísali vyhlásenie o zámere rozvíjať letecké možnosti, v rámci ktorého by Ukrajina mohla zakúpiť 100 až 150 stíhačiek Gripen. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kristersson po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na tlačovej konferencii vo Švédsku povedal, že vyhlásenie vytvára podmienky pre „veľmi veľký obchod v oblasti obranného priemyslu“. „Ide pravdepodobne o 100 až 150 stíhačiek modelu Gripen E, ktoré sa teraz začínajú vyrábať,“ povedal a doplnil, že dohoda by mohla mať časový rámec 10 až 15 rokov.
Vyhlásenie neposkytlo žiadne špecifické dátumy, no Kristersson skonštatoval, že prvé lietadlá by sa Ukrajine mohli dodať „do troch rokov“. „Gripen je prioritou našej armády,“ zhodnotil Zelenskyj.
Štokholm minulý rok pozastavil plány poskytnúť Ukrajine stíhačky Gripen po tom, čo partnerské krajiny požiadali, aby pri dodávkach mali prioritu americké stíhačky F-16. Ukrajinský prezident a švédsky premiér diskutovali o záujme Kyjeva o Gripeny aj na septembrovom neformálnom summite európskych lídrov v Kodani.
