Švédsko končí vyšetrovanie výbuchov pri plynovodoch Nord Stream

Štokholm 7. februára (TASR) - Švédska prokuratúra v stredu oznámila, že končí vyšetrovanie výbuchov, ktoré v septembri 2022 poškodili v Baltskom mori plynovody Nord Stream. Na prípad sa totiž nevzťahuje švédska jurisdikcia, informuje TASR podľa správ agentúry AP.



Prokurátor Mats Ljungqvist vo vyhlásení uviedol, že švédske vyšetrovanie bolo systematické a dôkladné. "Na pozadí súčasnej situácie môžeme oznámiť, že sa na to švédska jurisdikcia nevzťahuje," uviedol Ljungqvist.



Vyšetrovanie Švédska bolo jedným z troch, pričom výbuchy ešte vyšetruje Nemecko a Dánsko. "Nemecké vyšetrovanie pokračuje a vzhľadom na diskrétnosť pri medzinárodnej právnej spolupráci nemôžem poskytnúť bližšie informácie o spolupráci, ktorá prebehla," uviedol Ljungqvist. Dodal, že nebude hovoriť ani o záveroch švédskeho vyšetrovania či osobách, ktoré švédske úrady počas vyšetrovania označili za podozrivé.



Ljungqvist vo vyhlásení poukázal na "dobrú spoluprácu" s Dánsko a Nemeckom, s ktorými Švédsko neustále zdieľalo informácie. "V rámci tejto právnej spolupráce sme boli schopní odovzdať materiály, ktoré môžu byť pri vyšetrovaní Nemecka použité ako dôkazy," uviedol.



"Nič nenaznačuje tomu, že by do útoku, ku ktorému prišlo v medzinárodných vodách, bolo zapojené Švédsko alebo jeho občania," cituje prokuratúru agentúra AFP.



Podľa švédskej tajnej služby SAPO sabotáž nebola cielená proti Švédsku a nepredstavuje hrozbu pre jeho národnú bezpečnosť.



V septembri 2022 boli zistené úniky na plynovodoch Nord Stream 1 a 2, pričom seizmické úrady krátko pred tým zaznamenali explózie. Stalo sa to v medzinárodných vodách, no dva zo štyroch únikov boli vo výlučnej ekonomickej zóne Dánska a dva vo výlučnej ekonomickej zóne Švédska.



V novembri 2022 Ljungqvist potvrdil podozrenie, že ide o sabotáž, keďže analýzy zistili na mieste explózií zvyšky výbušnín.



Cez plynovod Nord Stream 1 dodávalo Rusko zemný plyn zo Sibíri do Nemecka a ďalších európskych krajín. Plynovod Nord Stream 2 nebol uvedený do prevádzky pre vpád ruských síl na Ukrajinu. Oba plynovody boli v centre geopolitického napätia.