Nobelovo centrum našlo svoju novú lokalitu v Štokholme

Štokholm 7. februára (TASR) - Ambiciózne, ale kontroverzné nové centrum pre aktivity súvisiace s Nobelovými cenami vrátane prestížnej ceremónie udeľovania a Nobelovho múzea našlo svoju novú lokalitu vo švédskom hlavnom meste Štokholm. Oznámila to v piatok Nobelova nadácia, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Švédsky súd v roku 2018 rozhodol proti výstavbe už prepracovanej verzie plánovaného "Nobelovho centra" v srdci Štokholmu s tým, že budova "by ovplyvnila čitateľnosť historického vývoja Štokholmu ako prístavu a obchodného mesta".



Navrhované Nobelovo centrum, v ktorom bude múzeum a ktoré má slúžiť ako miesto pre činnosť Nobelovej nadácie, má veľa kritikov vrátane švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva pre svoju plánovanú veľkosť, lokalitu a farbu. "Ide o nový začiatok nášho úsilia spraviť z Nobelovho centra realitu," uviedol výkonný riaditeľ Nobelovej nadácie Lars Heikensten.



Nové miesto pre výstavbu centra sa nachádza v štokholmskej štvrti Slussen, ktorá spája dva z ostrovov metropoly a leží približne kilometer od pôvodne zamýšľaného miesta - polostrova Blasieholmen. Heikensten uviedol, že centrum "získa na novom mieste nový tvar".



Predchádzajúci projekt od britského architekta Davida Chipperfielda počítal s lesklým mosadzným povrchom budovy, ktorá mala nahradiť sídlo colného úradu z 19. storočia. Súd, ktorý odmietol vydať stavebné povolenie, vyhlásil, že dizajn navrhovanej budovy by poškodil kultúrne dedičstvo Blasieholmenu a okolia.



Nobelova nadácia pôvodne chcela spustiť práce na novom centre v roku 2017, teraz však podľa nej prichádzajú do úvahy roky 2025 alebo 2026. Nadácia v piatok ďalej oznámila, že iniciuje proces na získanie potrebných prostriedkov a vyberie si architekta.