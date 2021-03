Korunná princezná Viktória s manželom sa nakazili koronavírusom

Štokholm 11. marca (TASR) - Švédska korunná princezná Viktória a jej manžel princ Daniel mali pozitívny výsledok testu na nový koronavírus, v dôsledku čoho sa uchýlili do domácej karantény. S odvolaním sa na vyjadrenie kráľovského paláca o tom informovala agentúra DPA.



Viktória (43) aj princ Daniel (47) majú len mierne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré im v stredu potvrdil test. V domácej karanténe sú spoločne so svojimi deťmi, 9-ročnou princeznou Estelle a 5-ročným princom Oscarom.



Pár sa pre nákazu nemohol zúčastniť na spomienkovej ceremónii, ktorá sa vo štvrtok konala v Paláci Drottningholm pri príležitosti prvého výročia úmrtia prvej obete epidémie koronavírusu vo Švédsku. Na ceremónii sa zúčastnili Viktóriini rodičia, kráľ Karol XVI. Gustáv s manželkou, kráľovnou Silviou, ktorých už proti novému koronavírusu zaočkovali, pripomína DPA.



Princeznú Viktóriu a jej manžela na ceremónii zastúpil jej mladší brat, princ Carl Philip, so svojou manželkou, princeznou Sofiou, ktorí sa nakazili koronavírusom ešte v novembri.



Vo Švédsku s 10,3 milióna obyvateľmi dosiaľ zaznamenali vyše 707.000 prípadov nového koronavírusu a 13.111 súvisiacich úmrtí. Táto severská krajina sa najmä v začiatku pandémie dostávala na titulky svetových médií pre svoj voľnejší prístup k epidemiologickým opatreniam.



Švédsko napríklad nikdy nezaviedlo lockdown ako iné európske krajiny a spolieha sa najmä na dodržiavanie odporúčaní, pričom pred nosením rúšok na tvár uprednostňuje zachovávanie vzájomných rozstupov medzi ľuďmi.



Od novembra však epidemiologické pravidlá začalo sprísňovať. Zakázalo odvtedy predaj alkoholu po 20.00 h, ako aj stretnutia viac než ôsmich ľudí a obmedzilo tiež počet zákazníkov v obchodoch, či ľudí na plavárňach alebo športových centrách. Od 1. marca zároveň musia všetky reštaurácie a kaviarne v krajine zatvárať svoje prevádzky najneskôr o 20.30 h.