Švédsko kritizuje plány Izraela v Pásme Gazy

Štokholm 19. mája (TASR) - Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová v pondelok odsúdila avizovaný izraelský plán na prevzatie kontroly nad Pásmom Gazy. Uviedla, že ak tento krok Izraela znamená anexiu vojnou zničenej palestínskej enklávy, pôjde o porušenie medzinárodného práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelský bezpečnostný kabinet tento mesiac schválil rozšírenie vojenskej operácie v Gaze, s ktorou armáda v uplynulých dňoch začala. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že Izrael prevezme kontrolu nad celým územím Pásma Gazy a znemožní militantnému hnutiu Hamas, aby rabovalo humanitárnu pomoc určenú pre Palestínčanov.



„Nevzdáme sa. Aby sme však uspeli, musíme konať nezastaviteľne,“ uviedol Netanjahu vo videu zverejnenom na platforme Telegram.



Šéfka švédskej diplomacie odsúdila plány Izraela. „Ak to znamená anexiu, je to v rozpore s medzinárodným právom. Švédsko pevne zastáva názor, že územie Gazy sa nesmie meniť ani zmenšovať,“ povedala Malmerová Stenergardová.



Zároveň vyzvala Izrael, aby povolil obnovu dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde už od 2. marca neprúdi žiadna pomoc z dôvodu izraelskej blokády. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že dva milióny ľudí na tomto palestínskom území hladujú.



„V našich rozhovoroch sme opakovane naliehali izraelskú vládu, aby dovolila neobmedzený humanitárny prístup a distribúciu v súlade s humanitárnymi zásadami,“ pokračovala švédska ministerka. Podotkla, že potrebné je prímerie a ukončenie nepriateľských akcií a prepustenie rukojemníkov, a nie ďalšie vyhlásenia alebo plány izraelskej vlády, ktoré podľa nej zhoršujú situáciu civilistov v Pásme Gazy.



Švédsko v októbri 2014 uznalo nezávislosť palestínskeho štátu. Okrem neho nezávislosť spomedzi krajín 27-členného eurobloku uznávajú Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Slovinsko. Palestínu ako štát uznalo už aj Nórsko, ktoré síce nie je členom EÚ, no čo sa týka zahraničnej politiky, koná zvyčajne v súlade s ňou. Palestínsky štát vo svete uznáva už vyše 140 krajín. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v apríli uviedol, že Francúzsko uzná nezávislosť palestínskeho štátu v júni.