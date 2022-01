Švédsko láme s omikronom rekordy a sprísňuje opatrenia

Štokholm 10. januára (TASR) - Švédska vláda v pondelok oznámila sprísnenie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Reaguje tak na rekordné počty nakazených v uplynulých dňoch, a to hlavne medzičasom prevládajúcim variantom omikron. Nové obmedzenia vstúpia do platnosti v stredu, informovala agentúra AFP.



Bary a reštaurácie budú musieť zatvárať najneskôr o 23.00 h a na verejných zhromaždeniach bude môcť byť najviac 500 ľudí. Na verejných podujatiach s viac než 50 účastníkmi v interiéri sa bude vyžadovať potvrdenie o očkovaní proti covidu. V súčasnosti sú tieto potvrdenia povinné na podujatiach vo vnútorných priestoroch s viac než 500 účastníkmi. Na súkromných zhromaždeniach v interiéri bude môcť byť najviac 20 osôb.



Dospelým ľuďom vláda odporúča obmedziť spoločenské styky a pracovať v čo najväčšej možnej miere z domu.



Opatrenia majú ostať v platnosti do polovice februára, budú sa však prehodnocovať každé dva týždne.



Minulý týždeň zaznamenali vo Švédsku sériu denných rekordov v počte novonakazených. Najviac ich bolo 5. januára – 23.877. Nápor podľa vlády okrem toho zažíva aj zdravotnícky systém.



Švédsko sa stalo v zahraničí známe tým, že zo začiatku pandémie na rozdiel od iných krajín nezaviedlo žiaden lockdown a nezatvorilo ani školy. Občanom vláda iba odporučila obmedziť kontakty a dodržiavať fyzický odstup, pričom nosenie rúšok ostalo dobrovoľné. Zakázané však boli návštevy v domovoch dôchodcov. Vláda tiež zaviedla obmedzenia pre počty účastníkov na verejných zhromaždeniach a skrátila otváracie hodiny barov a reštaurácií.



Desaťmiliónové Švédsko od začiatku pandémie eviduje 15.300 úmrtí v spojitosti s covidom, čo je na úrovni európskeho priemeru. Je to však viac než v susedných krajinách, čo kritici pripisovali miernym opatreniam.