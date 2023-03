Švédsko má obavy o svoj vstup do NATO pre postoje Maďarska

Budapešť 31. marca (TASR) - Po signáloch z Maďarska si je Švédsko už "menej isté", že sa do júla môže stať členom Severoatlantickej aliancie (NATO), oznámil švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström. S odvolaním sa na švédsku agentúru TT to uvádza server index.hu, informuje v piatok spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf švédskej diplomacie ešte minulý týždeň povedal, že si je istý, že jeho krajina už bude členom Severoatlantickej aliancie do najbližšieho júlového summitu NATO vo Vilniuse.



"Zohľadnil som to, čo zaznelo v posledných dňoch najmä zo strany Maďarska. Myslím si, že do súčasného kontextu sa už skôr hodí slovo nádej," povedal vo štvrtok pre švédsku agentúru Billström.



Otázka vstupu Fínska a Švédska sa dostala na program rokovania parlamentu začiatkom marca. Štvorčlenná delegácia vládnej strany Fidesz nedávno navštívila Fínsko a Švédsko s cieľom vyriešiť konfliktné otázky, ktoré nastolila parlamentná frakcia vládneho bloku Fidesz-KDNP. Poslanci maďarského zákonodarného zboru vstup Fínska ratifikovali v pondelok.



Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v stredu vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu. "Vzťahy medzi našimi krajinami sa v priebehu rokov zhoršili, čo robí premostenie priepasti v týchto ťažkých časoch ešte náročnejším," dodal Kovács.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)