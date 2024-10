Švédsko: Medzi útokmi na izraelské ambasády existuje spojitosť

Švédsko 4. októbra (TASR) - Švédska prokuratúra v piatok uviedla, že existuje podozrenie na spojitosť medzi utorňajšou streľbou a výbuchom, ktorých cieľom boli izraelské veľvyslanectvá v Štokholme a Kodani. Prokuratúra však neuviedla ďalšie podrobnosti. Švédska tajná služba vo štvrtok informovala, že do útokov by mohol byť zapletený Irán. TASR píše podľa správ agentúry DPA a AFP.



Oba incidenty sa udiali v utorok večer. Najskôr hlásili streľbu v blízkosti izraelského veľvyslanectva v Štokholme. Neskôr v ten istý večer došlo k dvom výbuchom, ktoré údajne spôsobili ručné granáty, v blízkosti izraelského veľvyslanectva v Kodani.



Dánska polícia v súvislosti s útokmi zatkla troch švédskych mladíkov vo veku 16 až 19 rokov. Jedného z nich následne prepustili. V súvislosti so streľbou vo Švédsku zatiaľ nezadržali nikoho.



Riaditeľ operatívy švédskej tajnej služby SÄPO Fredrik Hallström vo štvrtok uviedol, že vzhľadom na podobnosť cieľov a metód použitých v oboch útokoch je pravdepodobné, že do útokov mohol byť zapojený Irán.



Podľa správ švédskych médií má polícia podozrenie, že za útokmi stojí zločinecká sieť Foxtrot, ktorá je údajne napojená na Irán. SÄPO v máji obvinila Irán z náboru členov švédskych gangov Foxrot a Rumba. Irán si ich údajne najal na páchanie "násilných činov" proti Izraelu. Teherán to popiera.



Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 hlásili vo Švédsku viacero incidentov zjavne zameraných proti Izraelu. Vo februári polícia našla v areáli izraelského veľvyslanectva granát. V máji došlo pred budovou k streľbe, v dôsledku čoho posilnili ochranu izraelských záujmov a inštitúcií židovskej komunity.