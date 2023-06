Švédsky minister prisľúbil zakročiť proti organizovanému zločinu

Štokholm 15. júna (TASR) - Do zločineckých sietí vo Švédsku je zapojených 30.000 ľudí, uviedol vo štvrtok tamojší minister spravodlivosti Gunnar Strömmer, ktorý prisľúbil sprísniť legislatívu týkajúcu sa boja proti organizovanému zločinu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Miera smrtonosného násilia páchaného strelnými zbraňami sa "dramaticky zvýšilo a Švédsko sa nachádza v mimoriadne vážnej situácii," povedal Strömmer.



Zároveň avizoval, že koncom tohto roka sa má začať oficiálne vyšetrovanie zamerané na preskúmanie spôsobov, ako odsúdiť viac zločincov. Skončiť by sa malo do septembra 2024.



Zločinecké gangy sa vo Švédsku stávajú čoraz väčším problémom. Krajina s desiatimi miliónmi obyvateľov zaznamenala nárast prestreliek, bombových útokov a útokov s použitím granátov. K väčšine násilností dochádza v troch najväčších švédskych mestách: Štokholme, Göteborgu a Malmö.



Stredopravicová švédska vláda prisľúbila, že bude bojovať proti kriminalite spojenej so zločineckými gangmi sprísnením zákonov.



V krajine podľa švédskej polície zaznamenali od začiatku roka do mája celkovo 144 prípadov streľby, ktoré si vyžiadali 18 obetí na životoch. Pri streľbách bolo zranených ďalších 41 ľudí vrátane okoloidúcich.



V roku 2022 vo Švédsku smrteľne postrelili 62 ľudí, čo bol dosiaľ najväčší počet. V tom istom roku zaznamenali dovedna 391 prípadov streľby, pri ktorých utrpelo zranenia 107 ľudí. V predchádzajúcom roku došlo k 344 streľbám. Zabitých bolo 45 ľudí a zranených 115.



V správe švédskej rady pre prevenciu kriminality z roku 2021 sa uvádza, že Švédsko predbehlo Taliansko a východoeurópske krajiny v počte prípadov streľby najmä v dôsledku násilných aktivít zločineckých gangov.