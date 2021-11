Švédska ministerka Anderssonová: Myslím si, že môžeme dosiahnuť dohodu

Štokholm 16. novembra (TASR) - Švédska ministerka financií Magdalena Anderssonová dostala viac času na pokus zostaviť novú vládu. Dúfa, že uzavrie dohodu s Ľavicovou stranou a stane sa prvou ženou v kresle premiéra krajiny. V utorok o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Anderssonová rokuje s Ľavicovou stranou, aby pred prípadným hlasovaním parlamentu získala jej podporu. Predseda švédskeho parlamentu vo vyhlásení uviedol, že na žiadosť samotnej Anderssonovej predĺžil čas na zostavenie vlády a konečný termín jej stanovil na 22. novembra.



"Rokovania boli konštruktívne a vzhľadom na to má zmysel žiadať o viac času. Myslím si, že môžeme dosiahnuť dohodu," povedala Anderssonová na tlačovej konferencii.



Anderssonovú si Švédska sociálnodemokratická strana zvolila tento mesiac do funkcie svojej predsedníčky ako náhradu za bývalého premiéra Stefana Löfvena. Ten podal demisiu z postu predsedu vlády minulý týždeň.



Löfven od roku 2014 viedol krehkú, menšinovú vládu spolu so Zelenými. Opierala sa o podporu strán na ľavej a pravej strane politického spektra a podporu mimo súčasnej koalície musí získať aj Anderssonová, aby ju parlament v hlasovaní potvrdil.



Hoci Anderssonová nepotrebuje väčšinu v 349-člennom parlamente, aby ju podporil ako premiérku, politička sa musí vyhnúť tomu, aby väčšina hlasovala proti nej.



Anderssonová si už zabezpečila podporu stredopravej Strany stredu, ale potrebuje aj tichú podporu Ľavicovej strany.