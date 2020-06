Hygienik: Švédsko mohlo zaviesť prísnejšie obmedzenia v boji s vírusom

Štokholm 3. júna (TASR) - Švédsko malo v úvodnej fáze koronavírusovej pandémie zaviesť prísnejšie epidemiologické opatrenia, uviedol v stredu švédsky hlavný hygienik, ktorého citovala agentúra DPA.



"Keby sme sa s rovnakou chorobou stretli opäť, myslím si, že s tým, čo vieme dnes, by sme zvolili strednú cestu medzi švédskymi opatrenia a opatreniami vo zvyšku sveta," uviedol pre švédsky rozhlas epidemiológ Anders Tegnell.



"Po tom, čo sme urobili vo Švédsku, je tu potenciál zlepšiť sa. Bolo by dobré presne vedieť, čo by sme mali uzavrieť v snahe obmedziť šírenie choroby," dodal Tegnell, ktorý zohral počas pandémie významnú úlohu pri formulovaní švédskej stratégie boja s vírusom.



V porovnaní so svojimi susedmi zaviedlo Švédsko menej prísne obmedzenia. Vláda ľudí vyzvala, aby necestovali, zachovávali medzi sebou odstup a zostali doma, ak je to možné. Verejné podujatia s účasťou nad 50 ľudí vláda zakázala. Obmedzenia pohybu však úrady nezaviedli.



Švédsko dosiaľ zaznamenalo celkom 4468 obetí choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 a približne 38.500 prípadov nákazy.



Vysoký počet úmrtí podľa expertov spôsobili ohniská nákazy v domovoch sociálnej starostlivosti a nízka miera testovania.