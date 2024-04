Švédsko na budúci rok vyšle vojakov do Lotyšska v rámci síl NATO

Štokholm 25. apríla (TASR) - Švédsko na budúci rok prispeje zredukovaným práporom do síl NATO v Lotyšsku. Cieľom je podporiť tento pobaltský štát po ruskej invázii na Ukrajinu, oznámil vo štvrtok švédsky premiér Ulf Kristersson. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Pôsobenie švédskych vojakov v Lotyšsku bude prvým konkrétynm krokom od marcového vstupu tejto škandinávskej krajiny do NATO.



Kristersson v januári oznámil, že Švédsko pravdepodobne vyšle prápor ako súčasť stálej medzinárodnej misie NATO v Lotyšsku nazvanej "Posilnená predsunutá prítomnosť". Jej cieľom je posilniť obranné kapacity v regióne.



"Vláda dnes ráno poverila švédske ozbrojené sily formálnou úlohou plánovať a pripraviť švédsky príspevok v podobe zmenšeného mechanizovaného práporu do predsunutých pozemných síl NATO v Lotyšsku," povedal Kristersson počas tlačovej konferencie so svojou lotyšskou kolegyňou Evikou Silinovou.



Podľa jeho slov bude 400 až 500 vojakov pôsobiť v Lotyšsku šesť mesiacov. "Naším cieľom je príspevok síl vrátane obrnených vozidiel CV90 a tankov Leopard 2. Po rozhodnutí parlamentu plánujeme nasadenie začiatkom budúceho roka," dodal.