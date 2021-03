Švédsko napreduje vo vývoji digitálneho očkovacieho preukazu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AFP - Tobias Schwarz

Štokholm 5. marca (TASR) - Švédsko v piatok oznámilo, že napreduje vo svojich plánoch na rozvoj digitálneho očkovacieho preukazu na koronavírus SARS-CoV-2, ktorý by mohlo začať používať v lete tohto roka, uviedla agentúra DPA.povedal minister pre rozvoj digitálnej infraštruktúry Anders Ygeman.Zaočkované osoby budú môcť požiadať o certifikát, ktorý sa bude dať zobraziť na smartfóne, vo forme e-mailu, bežného dokumentu alebo ako znak tzv. krátkodosahovej komunikácie (near field communication NFC). Ten bude možné nalepiť do pasu.Osvedčenie o očkovaní švédske úrady podpíšu pomocou takzvaného šifrovacieho kľúča, čím sa bude dať overiť jeho pravosť - napríklad pri hraničných kontrolách, píše DPA.Ygeman začiatkom februára upozornil, že takéto preukazy môžu v budúcnosti vyžadovať niektoré krajiny pri prekračovaní hraníc či ako podmienku účasti na kultúrnych alebo športových podujatiach.Na návrhu projektu spolupracovalo viacero švédskych úradov vrátane úradu verejného zdravotníctva (FHM).Do piatku vo Švédsku zaočkovali približne sedem percent dospelej populácie. V krajine doteraz zaznamenali 13.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Počet nakazených dosiahol viac ako 684.400 osôb. Švédsko má približne 10,3 milióna obyvateľov.