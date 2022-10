Švédsko nebude s Ruskom zdieľať výsledky vyšetrovania plynovodov

Štokholm 10. októbra (TASR) - Švédsko nebude zdieľať výsledky vyšetrovania výbuchov, ktoré poškodili plynovody Nord Stream, s ruskými úradmi alebo ruským plynárenským koncernom Gazprom. Vyhlásila to v pondelok švédska premiérka Magdalena Anderssonová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švédske úrady vyšetrovali dve miesta úniku zemného plynu z potrubí plynovodov Nord Stream a našli dôkazy, že na mieste došlo k výbuchom. Na základe týchto zistení švédska prokuratúra uviedla, že mohlo ísť o sabotáž.



Ruský premiér Michail Mišustin minulý týždeň poslal švédskej vláde list, v ktorom žiadal, aby boli ruské úrady a Gazprom zapojené do vyšetrovania. Švédsko to však odmietlo.



Premiérka Anderssonová v pondelok uviedla, že Švédsko nebude s Ruskom zdieľať ani len výsledky vyšetrovania explózií, ktoré nastali vo švédskej výlučnej ekonomickej zóne.



"Vo Švédsku sú naše predbežné vyšetrovania tajné a to sa samozrejme vzťahuje aj na tento prípad," uviedla premiérka pre novinárov.



Anderssonová však uviedla, že Švédsko nemôže zabrániť ruským lodiam, aby navštívili miesto, na ktorom prišlo k explóziám, keďže vyšetrovanie na mieste činu bolo ukončené.



"Švédska ekonomická zóna nie je územím, ktorým Švédsko disponuje. Kordóny sme už odstránili a je tak možné, aby sa na mieste zdržiavali aj iné lode. Také sú pravidlá," uviedla Anderssonová.



Na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori zaznamenali minulý mesiac k štyri úniky plynu, ktorým predchádzali dva výbuchy. Následne došlo k výraznému úniku metánu do ovzdušia. Švédke úrady tieto úniky vyšetrovali spolu s dánskymi.



Plynovody Nord Stream smerujú popod Baltské more z Ruska do Nemecka. Európa v minulosti z Ruska dovážala asi 40 percent svojich zásob plynu. Teraz tento kontinent čelí ekonomickej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine, v dôsledku ktorej boli výrazne znížené dodávky plynu, pripomína Reuters.