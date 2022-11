Švédsko nechce,aby na jeho území mohli byť rozmiestnené jadrové zbrane

Štokhlom 11. novembra (TASR) - Švédsko plánuje vyhlásiť, že po vstupe do Severoatlantickej aliancie na jeho území nebudú môcť byť rozmiestnené jadrové zbrane. V piatok to uviedol švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström v rozhovore pre tlačovú agentúru TT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Billström povedal, že Švédsko sa takýmto rozhodnutím pridá k Dánsku a Nórsku, ktoré sa zaviazali, že na ich území nemôžu byť rozmiestnené jadrové zbrane v období mieru. "Stále je to dlhodobý postoj (vládnej) Umiernenej strany. Nikdy sme nemali v úmysle meniť podmienky žiadosti, ktorú predložila predchádzajúca vláda," povedal.



Deje sa tak aj napriek tomu, že veliteľ švédskej armády v novembri odporučil novej vláde, aby neurčovala žiadne neústupné požiadavky v záverečných rokovaniach s NATO, akými sú práve zákazy základní NATO či rozmiestnenie jadrových zbraní na švédskom území.



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Po desaťročiach sa odchýlili od politiky neutrality. Ich začlenenie do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak neurobilo Maďarsko a Turecko.