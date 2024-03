Švédsko nepomôže pri repatriácii občanov, ktorí sa pridali k IS

Štokholm 13. marca (TASR) - Švédsko neposkytne žiadnu pomoc na repatriáciu svojich občanov, ktorí sa pridali k extrémistickej organizácii Islamský štát a v súčasnosti sa nachádzajú v táboroch na severovýchode Sýrie. V stredu to vyhlásil švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström, informuje agentúra AFP.



Švédska vláda "nebude konať tak, aby švédski občania a osoby s väzbami na Švédsko, ktorí sa nachádzajú v táboroch alebo záchytných centrách na severovýchode Sýrie, boli privezení do Švédska," uviedol. Podľa neho sa to týka mužov, žien aj detí. Dodal, že Štokholm nemá v tomto smere žiadnu povinnosť.



Po porážke Islamského štátu v roku 2019 v Sýrii vznikol problém o ďalšej budúcnosti rodín zahraničných džihádistov, ktorých zajali alebo zabili v tejto krajine a v Iraku.



V preplnenom tábore al-Húl na severovýchode Sýrie ovládanej Kurdami je v súčasnosti zadržiavaných viac ako 43.000 Sýrčanov, Iračanov a ľudí z ďalších vyše 45 krajín.



Šéf švédskej diplomacie uviedol, že švédski občania, ktorí sa tam nachádzajú, mali za uplynulé rok niekoľko príležitostí na návrat do vlasti. Túto možnosť však podľa neho opakovane odmietali.



Švédsko podľa Billströma čelí zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii a nemôže vylúčiť, že dospelí by mohli po návrate do krajiny predstavovať bezpečnostnú hrozbu.



Švédska televízia TV4 informovala, že v sýrskych táboroch sa nachádza päť detí s prepojeniami na Švédsko. Billström v tejto súvislosti zdôraznil, že "zodpovednosť za mladistvých nesú ich rodičia, ktorí sa rozhodli cestovať do Sýrie, aby sa pridali k Islamskému štátu - jednej z najkrutejších teroristických organizácií na svete".