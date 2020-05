Obetí nového koronavírusu vo Švédsku je už vyše 3000

Štokholm 7. mája (TASR) - Počet úmrtí na nový koronavírus vo Švédsku prekročil vo štvrtok hranicu 3000 prípadov. Oznámila to agentúra AFP s odvolaním sa na údaje úradu verejného zdravotníctva.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v tejto škandinávskej krajine s viac ako desiatimi miliónmi obyvateľov, ktorá nezaviedla prísne karanténne opatrenia, 99 úmrtí na ochorenie COVID-19, čím ich celkový počet dosiahol 3040. Je to najviac zo severských krajín.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom dosiahol 24.623.



Vláda však svoju stratégiu neuzavretia krajiny obhajuje a tvrdí, že švédske zdravotníctvo má stále dostatok kapacít na zvládnutie situácie.



"Krivky ukazujú, že sa nám do veľkej miery podarilo udržať (prepuknutie choroby) v medziach toho, čo dokáže zdravotnícky systém zvládnuť," povedal novinárom hlavný epidemiológ Anders Tegnell.



Vo Švédsku zostali otvorené školy pre deti do 16 rokov, ako aj kaviarne, bary či reštaurácie. Vláda občanov na udržiavanie odstupu, ktorý má pomôcť spomaliť šírenie vírusu, motivuje skôr výzvami.



Tento prístup sa však stretol s kritikou tak doma, ako aj v zahraničí, najmä v súvislosti s najvyšším počtom úmrtí z okolitých štátov, ktoré zaviedli reštriktívnejšie ochranné opatrenia, píše AFP.



Podľa stránky Worldometer je úmrtnosť na nový koronavírus vo Švédsku 301 osôb na milión obyvateľov, čo je oveľa viac ako v Nórsku (40), v Dánsku (87) alebo vo Fínsku (46). Je však stále nižšia ako v Spojenom kráľovstve (443), Taliansku (491) a Španielsku (558).



Napriek kritike príslušné miesta trvajú na tom, že doterajší postup je z dlhodobého hľadiska udržateľný a prísne krátkodobé opatrenia nie sú príliš účinné.