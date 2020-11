Švédsko obmedzí zhromaždenia na maximálne osem ľudí

Štokholm 16. novembra (TASR) - Švédsko, ktoré sa pre svoj miernejší prístup k pandémii nového koronavírusu dostávalo v predchádzajúcich mesiacoch na titulky svetových médií, sa v pondelok rozhodlo zakázať zhromaždenia viac ako ôsmich ľudí. Severská krajina k takémuto opatreniu pristúpila v dôsledku prudkého nárastu prípadov nákazy, informuje agentúra AFP.



Nové obmedzenie, považované za "nevyhnutné" na potlačenie šírenia vírusu, bude platiť od 24. novembra minimálne nasledujúce štyri týždne, oznámil v pondelok na tlačovej konferencii premiér Stefan Löfven.



Dosiaľ sa mohlo vo Švédsku zhromaždiť na jednom mieste v závislosti od druhu podujatia 50 - 300 ľudí, pripomína AFP.



Švédska verzia portálu The Local uvádza, že nové obmedzenie zhromaždení nie je len odporúčaním, ako mnohé predošlé epidemiologické opatrenia v krajine, ale je súčasťou zákona o verejnom poriadku.



Švédsko obmedzilo v marci zhromaždenia na maximálne 50 účastníkov. Koncom októbra však pre niektoré druhy podujatí, ktorých účastníci sedia, zvýšilo túto hranicu až na 300 osôb. Viaceré časti krajiny však napriek tomu naďalej uplatňovali predošlý limit, píše The Local.



Nové obmedzenie sa vzťahuje na podujatia ako sú koncerty alebo športové zápasy, neplatí však pre školy, pracoviská či súkromné stretnutia. Premiér Löfven v tejto súvislosti uviedol, že vláda nemôže "regulovať všetky spoločenské stretnutia". Vyzval však ľudí, aby nový limit dodržiavali na všetkých druhoch podujatí a zrušili napríklad aj súkromné večierky či večere so známymi.



Obmedzenie sa bude týkať aj reštaurácií, pre ktoré dosiaľ platila v epidemiologických opatreniach výnimka. Löfven tiež pripomenul, že v oblastiach, kde už platia v dôsledku nákazy iné, prísnejšie opatrenia, by sa ľudia mali vyhýbať kontaktu so všetkými osobami, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.



Vo Švédsku od začiatku pandémie zaznamenali 177.355 prípadov nákazy a 6164 súvisiacich úmrtí.