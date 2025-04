Švédsko obvinilo muža zo špehovania ujgurských utečencov pre Čínu

Štokholm 9. apríla (TASR) - Švédsky prokurátor v stredu obvinil muža, ktorého zadržali v nedeľu, zo špehovania exilových členov čínskej menšinovej komunity Ujgurov pre Peking. Na súdnom pojednávaní v stredu bude prokurátor žiadať o vzatie podozrivého do väzby za špionáž s priťažujúcimi okolnosťami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Muž je podozrivý z toho, že pre čínske spravodajské služby nezákonne zhromažďoval informácie a spravodajské údaje o ľuďoch z ujgurskej komunity,“ tvrdí prokurátor Mats Ljungqvist.



Prípad je podľa prokurátora veľmi citlivý a jeho vyšetrovanie je v počiatočnej fáze, preto v súčasnosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.



Polícia zadržala podozrivého v nedeľu a zo súdnych spisov, do ktorých nahliadla AFP, vyplýva, že muž sa narodil v roku 1967 a po zadržaní potreboval tlmočníka z mandarínčiny. Muž je obvinený zo špionáže utečencov alebo z nezákonnej spravodajskej činnosti voči jednotlivcom.



Podľa švédskej spravodajskej agentúry SAPO sa tieto trestné činy vzťahujú na operácie zamerané na politických oponentov alebo iných minoritných skupín. „Ide o typ špionáže často vykonávanej autoritárskymi alebo nedemokratickými štátmi,“ dodala SAPO vo vyhlásení.



Ujgurovia sú druhým najpočetnejším moslimským etnikom v Číne, ich počet sa odhaduje na osem miliónov. Väčšina Ujgurov žije v provincii Sin-ťiang. Ľudskoprávne organizácie i vlády mnohých štátov sveta obviňujú vládu v Pekingu, že sa systematicky snaží potláčať a vykoreniť ujgurskú kultúru. Peking tiež údajne zadržal viac ako milión ujgurov alebo iných moslimov ako súčasť kampane, ktorá by podľa OSN mohla predstavovať „zločiny proti ľudskosti“.



Čína popiera tieto obvinenia a tvrdí, že vďaka jej krokom sa zbavila extrémizmu v provincii Sin-ťiang a podporila hospodárky rozvoj.