Švédsko očakáva v najbližších mesiacoch prílev utečencov z Ukrajiny

Štokholm 11. marca (TASR) - Švédska agentúra pre migráciu (Migrationsverket) predpokladá, že krajina v nasledujúcich mesiacoch prijme zhruba 76.000 ukrajinských utečencov. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Vládna agentúra spresnila, že tento odhad je iba orientačný a v tejto súvislosti predstavila tri možné scenáre vývoja. Ak sa nebude humanitárna kríza na Ukrajine prehlbovať, do krajiny by mohlo prísť 27.000 Ukrajincov. Ak však budú boje naďalej pokračovať, severská krajina by sa do júna tohto roka mohla stať útočiskom až pre vyše 200.000 ľudí z Ukrajiny.



"Najhorší scenár zahŕňa dlhotrvajúcu a zvýšenú brutalitu v konflikte a to, že vojna sa bude presúvať na západ Ukrajiny. Bohužiaľ, toto sú veci, ktoré práve teraz vidíme," povedal na tlačovej konferencii šéf migračnej agentúry Mikael Ribbenvik.



Švédske úrady už pripravujú športové haly, logistické sklady či výstaviská na prípadné ubytovanie väčšieho počtu ukrajinských utečencov, uviedol ešte v stredu minister pre migráciu a azylovú politiku Anders Ygeman.