Švédsko očakáva zintenzívnenie ruských útokov na telekomunikácie

Štokholm 10. januára (TASR) - Švédska tajná služba SÄPO očakáva, že Rusko zintenzívni aktivity ohrozujúce bezpečnosť Švédska vrátane útokov na telekomunikačné zariadenia a energetickú sieť. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP.



Riaditeľka Švédskej bezpečnostnej služby (SÄPO) Charlotte von Essenová zdôraznila, že ruské kroky zamerané voči bezpečnosti Švédska je ťažké predvídať, ale že v ďalšom období je možné očakávať ich zintenzívnenie. Podľa nej hrozí riziko špionážnych a sabotážnych činností predovšetkým vo sfére telekomunikácií, dodávok elektriny a prepravy citlivých materiálov.



"Z ruskej strany je záujem rušivo zasiahnuť do týchto oblastí. Ide o sektory, v ktorých by útoky voči Švédsku mohli poškodiť aj zvyšok Európy," varovala šéfka SÄPO na záver trojdňovej bezpečnostnej konferencie, ktorá sa konala v lyžiarskom stredisku Sälen v strednej časti Švédska.



Na každoročnom podujatí sa okrem iných zúčastnili aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a švédsky premiér Ulf Kristersson.



Von Essenová varovala, že Rusko bude zrejme pre svoje aktivity častejšie využívať aj rôzne neoficiálne platformy, ako sú ruská diaspóra vo Švédsku či miestne inštitúcie a firmy.



Experti SÄPO podľa nej v poslednej dobe zaznamenali aj intenzívnejšie šírenie konšpiračných teórii a protištátnych textov, ktoré môžu v dlhodobom horizonte podkopať dôveru spoločnosti v štátne orgány, politikov a ich legitimitu.



Šéfka SÄPO neuviedla, či sa aktivity Ruska zvýšili po tom, ako tradične neutrálne Švédsko – rovnako ako susedné Fínsko – vlani požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie. Obe severské krajiny tak urobili v reakcii na vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine.