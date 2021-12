Švédsko sprísňuje opatrenia, pred vstupom sa nevyhnete kontrole

Štokholm 22. decembra (TASR) - Všetci cudzinci prichádzajúci do Švédska sa budú musieť od 28. decembra pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym výsledkom testu na nový koronavírus nie starším ako 48 hodín. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie tamojšej vlády.



Príslušné opatrenie sa týka všetkých cudzincov a osôb bez trvalého pobytu starších ako 12 rokov vrátane cestujúcich z krajín EÚ a susedných severských krajín.



Sprísnenie podmienok vstupu nasledovalo po žiadosti tamojšieho úradu verejného zdravotníctva z dôvodu "vysokého výskytu ochorenia COVID-19 vo svete a zrýchlenému šíreniu variantu koronavírusu omikron".



Výnimky budú mať cezhraniční pracovníci a Dáni, ktorí prechádzajú Švédskom na ceste na ostrov Bornholm. Tí budú potrebovať potvrdenie o očkovaní alebo test nie starší ako týždeň.



Susedné Fínsko v utorok taktiež oznámilo, že bude od 28. decembra žiadať pri vstupe negatívny výsledok testu na koronavírus, a to aj od zaočkovaných cestujúcich z EÚ.



Podobné reštrikcie oznámili v dôsledku rýchlo sa šíriaceho variantu omikron aj ďalšie krajiny EÚ ako Portugalsko, Írsko, Cyprus, Lotyšsko, Taliansko, Grécko a Rakúsko.