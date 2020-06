Švédsko od 30. júna zruší odporúčania necestovať do 11 krajín Európy

Štokholm 17. júna (TASR) - Švédsko s platnosťou od 30. júna zruší odporúčania necestovať do zahraničia, ak to nie je nevyhnutné, pre 11 európskych krajín. Oznámilo to v stredu tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra Reuters.



Zmeny sa týkajú nasledovných krajín: Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Island, Luxembursko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.



"Rovnako ako naše predchádzajúce rozhodnutie, ani toto sa nezakladá na šírení nákazy (koronavírusom), ale na neistote čo sa týka karanténnych pravidiel či toho, že (z niektorých krajín) nebudú premávať nijaké lety, vlaky či lode, ktoré by vás doviezli domov," povedala na tlačovej konferencii ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová.



Čo sa týka ďalších krajín v rámci Európy, odporúčania budú platiť aj naďalej. Do 31. augusta sa predĺži odporúčanie necestovať do krajín mimo EÚ a Schengenu. Švédsko neodporúča cestovať ani do susedných krajín - Dánska, Fínska a Nórska. To isté platí aj pre Britániu.



Odporúčanie necestovať, ktoré Švédsko zverejnilo 14. marca a 13. mája, následne predĺžilo do 15. júla, sa pôvodne týkalo všetkých krajín.



Keď škandinávske krajiny začali otvárať svoje hranice, Švédsko vylúčili z dôvodu vysokého počtu nakazených. Švédsko prekročilo v stredu hranicu 5000 úmrtí na ochorenie COVID-19. Nárast počtu úmrtí sa však od apríla, keď v krajine zaznamenali vrchol pandémie, výrazne spomalil. V krajine evidujú 54.562 nakazených.



Na rozdiel od väčšiny krajín západnej Európy zvolilo Švédsko v boji s pandémiou omnoho liberálnejší prístup. Ponechalo napríklad otvorené školy pre deti do 16 rokov, rovnako ako kaviarne, reštaurácie a podniky.



Vláda však vyzýva obyvateľov, aby dodržiavali sociálny odstup a hygienické pokyny, upustili od cestovania a zostali doma, ak sú dôchodcovia alebo majú čo i len mierne príznaky ochorenia. Verejné zhromaždenia sú obmedzené na 50 účastníkov.