Švédsko odmieta dezinformácie o unášaní moslimských detí

Štokholm 3. februára (TASR) - Švédska vláda v piatok opakovane odmietla tvrdenia, že švédske sociálne služby "unášajú" moslimské deti. Dodala, že Švédsko v tejto súvislosti v súčasnosti čelí "systematickej a rozsiahlej" dezinformačnej kampani. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Švédsky premiér Ulf Kristersson vyhlásil, že táto dezinformačná kampaň "začína zase naberať na obrátkach". Rázne tiež poprel, že by švédske úrady nezákonne odoberali deti, či už moslimské alebo iné. Dodal, že sociálni pracovníci a ďalší zamestnanci kompetentných úradov pre tieto lživé tvrdenia čelia najmä v online prostredí rôznym vyhrážkam.



Švédska vláda plánuje v rámci preventívnych opatrení umiestniť do úradov sociálnych služieb ochranku a vyčleniť viac peňazí pre Švédsku agentúru pre psychologickú obranu, v ktorej kompetencii je boj proti dezinformáciám. Premiér však nespresnil, koľko peňazí pre agentúru vyčlení.



Súčasná dezinformačná kampaň podľa Kristerssona začala ešte v roku 2021. Agentúra pre psychologickú obranu vlani uviedla, že pôvodné obvinenia o tzv. únosoch detí pochádzajú z internetovej stránky v arabskom jazyku, ktorej administrátor sympatizuje s Islamským štátom (IS).



Agentúra AP pripomína, že švédske ministerstvo zahraničných vecí vo februári 2022 ubezpečilo, že "všetky deti vo Švédsku sú pod rovnakou ochranou švédskych zákonov". Dodalo, že sociálni pracovníci nemôžu odoberať deti rodičom bez príslušného súdneho príkazu.