Švédsko odporučilo posilňujúcu dávku vakcíny pre dospelých do 65 rokov

Kodaň 24. novembra (TASR) - Švédsko odporučilo v stredu podávanie posilňujúcej dávky vakcíny proti covidu pre všetky osoby vo veku od 18 do 65 rokov. Aplikovať ju bude možné po šiestich mesiacoch od druhej dávky. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa ministerky sociálnych vecí Leny Hallengrenovej je v desaťmiliónovom Švédsku zaočkovaných oboma dávkami zhruba sedem miliónov ľudí. "Vláda berie šírenie nákazy po celom svete vážne," uviedla.



Podľa šéfky švédskeho úradu verejného zdravotníctva Karin Tegmarkovej Wisellovej je účelom podávania tretej dávky "snaha pripraviť sa na prípadné zhoršenie epidemickej situácie". Dodala, že dve dávky proticovidovej vakcíny chránia pred ťažkým covidom a úmrtím, no úroveň ochrany sa po čase znižuje.



Úrady už dávnejšie ponúkli možnosť preočkovať sa posilňujúcou dávkou všetkým ľuďom nad 65 rokov. Doteraz ju dostalo zhruba 26 percent ľudí v tejto vekovej kategórii, píše AP.



Švédska vláda v súvislosti s pandémiou COVID-19 nikdy nezaviedla lockdown a spoliehala sa prevažne len na odporúčania pre verejnosť. Hoci Švédsko na rozdiel od mnohých krajín počas pandémie neprijalo tvrdé reštriktívne opatrenia, zaznamenalo nižší počet úmrtí ako väčšina európskych štátov, avšak vyšší než iné škandinávske krajiny.



Ako pripomína AP, Švédsko minulý týždeň oznámilo, že zvažuje zavedenie povinnosti preukazovať sa covidpasom pri vstupe na verejné zhromaždenia a podujatia organizované vo vnútorných priestoroch, na ktorých bude viac ako 100 ľudí. Tamojšia vláda to oznámila po tom, ako podobné reštrikcie oznámili uprostred zhoršujúcej sa epidemickej situácie na celom kontinente aj iné krajiny EÚ.