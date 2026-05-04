Švédsko odsúdilo Sýrčana na doživotie za vojnové zločiny
Súd uznal muža vinným z účasti na streľbe do ľudí na pokojnom proteste v júli 2012 na predmestí Jarmúk v hlavnom meste Damask.
Autor TASR
Štokholm 4. mája (TASR) - Švédsky súd dal doživotný trest 55-ročnému Sýrčanovi za jeho podiel na vojnových zločinoch, ku ktorým došlo počas občianskej vojny v Sýrii v rokoch 2012 a 2013. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Súd uznal muža vinným z účasti na streľbe do ľudí na pokojnom proteste v júli 2012 na predmestí Jarmúk v hlavnom meste Damask, pri ktorej prišli o život viacerí protestujúci, uvádza sa vo vyhlásení.
Slúžil na cestnej zátarase, ktorú v tej istej oblasti zriadila sýrska vláda od decembra 2012 do júla 2013, a pri ktorej bol zatknutý „veľmi veľký počet civilistov“ odvedených s cieľom mučenia a v niektorých prípadoch aj zabitia.
K obom zločinom došlo podľa súdu v rámci sýrskej občianskej vojny, ktorú vyvolal odpor obyvateľstva voči vláde dlhoročného prezidenta Bašára Asada.
„Okresný súd rozhodol, že trestné činy boli obzvlášť závažné, lebo boli namierené proti veľkému počtu civilistov a viacerí ľudia zahynuli a utrpeli zranenia,“ uviedol sudca Hampus Lilja s tým, že trest doživotia bol v tomto prípade opodstatnený.
Odsúdený muž, ktorý obvinenia poprel, sa narodil v spomínanom Jarmúku. Sýriu opustil v roku 2013 a získal azyl vo Švédsku, uvádza sa v súdnych dokumentoch, do ktorých agentúra AFP nahliadla. Švédske občianstvo získal v roku 2017.
Súd ďalej poznamenal, že proces trval 54 dní. Švédsko prijalo princíp univerzálnej jurisdikcie, ktorý mu umožňuje súdiť prípady závažných trestných činov proti medzinárodnému právu bez ohľadu na to, kde k ním došlo, dodáva AFP.
