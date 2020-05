Švédske opozičné strany apelujú na zriadenie koronavírusovej komisie

Štokholm 29. mája (TASR) - Dve najväčšie švédske opozičné strany v piatok vyzvali vládu, aby zriadila nezávislú komisiu, ktorá vyšetrí odpoveď Švédska na pandémiu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Konzervatívna Umiernená strana a Švédski demokrati uviedli, že komisia by mala vzniknúť do leta.



Premiér Stefan Löfven vyslovil viackrát podporu jej vzniku, ale až po skončení pandémie.



Švédsko prijalo miernejšie opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu ako väčšina iných krajín. Medzi stranami v parlamente bol na tomto prístupe široký konsenzus. Väčšina strán sa zhoduje aj na vytvorení komisie.



Švédsko dosiaľ potvrdilo 4350 obetí pandémie. Až tri štvrtiny z nich zomrelo v domovoch starostlivosti o seniorov.



Komisia by mala preskúmať takisto ekonomickú politiku vlády v čase pandémie a pomalé testovanie.



Švédsko koncom mája vykonáva iba okolo 30.000 testov týždenne.



"Mnohé strany s nami súhlasia, že (komisia) by mala vzniknúť čo najskôr a nemali by sme čakať na koniec krízy," povedal líder Umiernenej strany Ulf Kristersson.