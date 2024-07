Švédsko označilo Rusko za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu súčasnosti

Štokholm 8. júla (TASR) - Rusko predstavuje najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre Švédsko a jeho spojencov v nadchádzajúcich rokoch. Vyplýva to z novej bezpečnostnej stratégie, ktorú Štokholm vydal v pondelok a bude platná do roku 2030. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Nový bezpečnostný dokument prichádza po roka po varovaní veliteľa švédskych ozbrojených síl, ktorý v januári obyvateľov vyzval, aby sa psychicky pripravili na možnosť vojnového konfliktu.



"Nie je možné vylúčiť ozbrojený útok proti Švédsku a jeho spojencom," uvádza sa v novej bezpečnostnej stratégii.



Minister obrany Pl Jonson poznamenal, že závažnosť hrozby zo strany Ruska bude závisieť od vývoja vojny na Ukrajine. Dodal, že Moskva neváha použiť vojenskú silu a je pri tom "pripravená podstúpiť značné politické a vojenské riziká".



Štokholm taktiež v dokumente uviedol, že vláda podnikla kroky na ochranu svojich strategických záujmov, a to najmä na severe krajiny. AFP pripomína, že v januári 2023 istá švédska ťažobná spoločnosť oznámila, že v arktickej oblasti krajiny objavila najväčšie ložisko kovov vzácnych zemín v Európe. Chemické prvky ako neodým, prazeodým a dysprózium sú kľúčové pre výrobu veterných turbín, elektromobilov, smartfónov či displejov.



Prijatie novej bezpečnostnej stratégie súvisí so švédskym zámerom posilniť svoju bezpečnosť a obranu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Dôsledkom ruskej agresie sa Švédsko v marci 2024 stalo členom NATO.