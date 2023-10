Švédsko oznámilo ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

Štokholm 6. októbra (TASR) - Švédsko pošle Ukrajine nový balík vojenskej pomoci v hodnote 2,2 miliardy švédskych korún (189,4 milióna eur), ktorý zahŕňa najmä delostreleckú muníciu. Oznámil to v piatok švédsky minister obrany Pal Jonson. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Jonson na tlačovej konferencii povedal, že vláda oficiálne poverila ozbrojené sily, aby preskúmali možnosť poskytnutia stíhačiek Gripen pre Ukrajinu. Analýza má byť hotová do 6. novembra, dodal.



Z bezpečnostných dôvodov by sa Švédsko muselo stať členskou krajinou NATO ešte predtým, ako by malo poskytnúť akékoľvek stíhačky, vysvetlil premiér.



Žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie stále neratifikovali Turecko a Maďarsko. Štokholm dúfa, že sa k NATO pripojí počas jesene.



Nový balík švédskej pomoci pre Kyjev je v poradí 14. od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Vojenská pomoc celkovo dosiahla viac ako 22 miliárd švédskych korún (1,9 miliardy eur).



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril záujem o švédske stíhačky Gripen počas augustovej návštevy Švédska. Ukrajinskí piloti už absolvovali inštruktážny výcvik na ich obsluhu.