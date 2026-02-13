< sekcia Zahraničie
Švédsko plánuje kriminalizovať členstvo v zločineckých skupinách
Členstvo by mohlo byť trestané až doživotím a podľa polície by vďaka jeho kriminalizácii mohlo ročne skončiť za mrežami okolo 700 ľudí.
Autor TASR
Štokholm 13. februára (TASR) - Menšinová švédska vláda s podporou pravicovej strany Švédski demokrati (SD) v piatok uviedla, že plánuje kriminalizovať členstvo v zločineckých skupinách a gangoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Členstvo by mohlo byť trestané až doživotím a podľa polície by vďaka jeho kriminalizácii mohlo ročne skončiť za mrežami okolo 700 ľudí. Takýto krok vláda zvažuje na základe odporučenia v odbornej správe, ktorú v piatok dostal minister spravodlivosti Gunnar Strömmer.
„Môže to zahŕňať lídrov gangov a iné osoby, ktoré rôznymi spôsobmi umožňujú trestnú činnosť gangov aj bez toho, aby existovala jasná súvislosť s konkrétnym trestným činom. Vieme, že tento typ legislatívy bol veľmi dôležitý v iných krajinách, ktoré úspešne bojovali proti zločinu spojenému s gangmi,“ uviedol Strömmer.
Švédsko už viac ako desať rokov zápasí so vzostupom organizovaného zločinu. Ide hlavne o boje medzi konkurenčnými gangami a boje o kontrolu nad trhom s drogami. Často ich sprevádzajú prestrelky a bombové útoky. Podľa ministra švédska spoločnosť „nebola vybavená na to, aby zvládla“ takýto nárast kriminality.
Nový zákon by mohol platiť od 1. apríla 2027 a členstvo v zločineckých skupinách by mohol trestať najvyšším možným trestom podľa švédskeho práva - doživotím. Podľa odhadov polície je vo Švédsku približne 17.500 ľudí aktívnymi členmi gangov a ďalších 50.000 má na ich štruktúry napojenia.
