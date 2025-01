Švédsko plánuje nákup tankov a modernizáciu vybavenia za 1,97 mld. USD

Štokholm 9. januára (TASR) - Švédsko plánuje nakúpiť 44 nových nemeckých bojových tankov Leopard 2. Zároveň chce modernizovať aj 66 tankov Leopard, ktoré vlastní, ako aj ďalšie bojové vozidlá. Švédske ministerstvo obrany to oznámilo vo štvrtok, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Škandinávska krajina na tieto opatrenia vynaloží približne 1,97 miliardy dolárov v nasledujúcich rokoch. Podľa ministerstva je cieľom posilnenie obranných kapacít Švédska a skompletizovanie plánovaných štyroch nových brigád.



Minister obrany Pal Jonson vysvetlil, že vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu pôjde o najväčšiu vojenskú obnovu v krajine od 50. rokov minulého storočia. Investície do tankov a bojových vozidiel sú podľa neho kľúčovou súčasťou tohto úsilia.



Švédska správa obranného materiálu (FMV) údajne podpísala dohodu s nemecko-francúzskou zbrojárskou spoločnosťou KNDS týkajúcej sa nových tankov Leopard. Desať z nich má nahradiť staršie stroje, ktoré Švédsko darovalo Ukrajine.



Prvé objednané tanky očakáva Švédsko na začiatku roku 2028 a ďalšie sa budú postupne doručovať do roku 2031.