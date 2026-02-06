< sekcia Zahraničie
Švédsko plánuje sprísniť azylové pravidlá
Autor TASR
Štokholm 6. februára (TASR) - Švédska vláda v piatok oznámila plán na sprísnenie migračnej politiky. Podľa najnovšieho návrhu budú musieť žiadatelia o azyl počas posudzovania svojich žiadostí bývať v migračných prijímacích centrách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Minister pre migráciu Johan Forssell uviedol, že žiadatelia budú musieť preukázať, že sa do centier presťahovali, inak riskujú stratu sociálnych dávok. Zároveň budú musieť súhlasiť s cestovnými obmedzeniami.
„Chcem zdôrazniť, že to nie sú väznice,“ povedal Forssell. Súčasná legislatíva umožňuje žiadateľom o azyl vybrať si vlastné bývanie, čo podľa neho prispelo k sociálnemu vylúčeniu a uľahčilo nelegálny pobyt v krajine.
Podľa návrhu by mohli byť žiadosti tých, ktorí nové pravidlá nebudú dodržiavať, automaticky zrušené. Švédska vláda dúfa, že opatrenie by mohlo vstúpiť do platnosti v októbri.
Švédsko sprísňuje migračnú politiku od roku 2015, keď požiadalo o azyl približne 160.000 prisťahovalcov. Migrácia sa odvtedy stala dôležitou témou politickej debaty v celej Európe a očakáva sa, že bude jednou z kľúčových otázok aj pred septembrovými parlamentnými voľbami vo Švédsku.
Počet žiadostí o azyl klesol do roku 2024 približne na 10.000. Menšinová vláda podporovaná protiimigračnou stranou Švédski demokrati tvrdí, že na ďalšie obmedzenie migrácie sú potrebné dodatočné kroky.
