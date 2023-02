Švédsko plánuje sprísniť protiteroristické zákony

Štokholm 2. februára (TASR) - Švédska vláda predložila vo štvrtok návrh zákona, ktorý zakazuje aktivity spojené s extrémistickými skupinami. Ako informovala agentúra AFP, sprísnenie protiteroristických zákonov je kľúčovou požiadavkou Turecka na odobrenie členstva Švédska v NATO.



Navrhovaná právna norma rozširuje okruh činností, ktoré bude možné stíhať, a "zameriava sa na množstvo aktivít v rámci teroristickej organizácie, ktoré nemusia byť konkrétne spojené s určitým teroristickým zločinom", povedal švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer.



Podľa nového zákona by sa za trestné činy mali považovať aj také aktivity ako napríklad manipulácia s vybavením, organizovanie táborov a stretnutí, varenie alebo zaisťovanie dopravy pre označené teroristické organizácie.



Hlasovanie o návrhu zákona by sa malo v parlamente uskutočniť v marci a do platnosti by mal vstúpiť v júni.



Švédsko vlani v novembri schválilo novelu ústavy, ktorá umožní prijať prísnejšie protiteroristické zákony. Prinieslo to možnosť prijímať nové zákony na obmedzenie slobody združovania.



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Po desaťročiach sa tak odchýlili od politiky vojenskej neutrality. Ich začlenenie sa do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak neurobili Maďarsko a Turecko.



Ankara totiž tvrdí, že obe severské krajiny poskytujú podporu Strane kurdských pracujúcich (PKK) i ďalším organizáciám, ktoré Turecko označuje za teroristické. Podľa expertov nová legislatívna norma vo Švédsku uľahčí stíhanie členov PKK.